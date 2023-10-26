SOLOTÜRK'ten Adana semalarında muhteşem gösteri

Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, Adana'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten Adana semalarında muhteşem gösteri

Çukurova Üniversitesinin 2023-2024 akademik yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kongre merkezinde düzenlenen törenin açılışında konuşan rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, “Bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi desteklerken, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve inovasyonu sürdürülebilir bir şekilde teşvik etmek amacıyla çeşitli unsurları bir araya getirmeyi hedefledik. Bu amacı gerçekleştirmek için farklı disiplinlerden bilim insanlarını yeni bilgi üretimi için ortak çalışmaya yapmaya teşvik ediyoruz. Üniversite içinde geliştirilen buluşların ticarileştirilmesine ve endüstriye aktarılmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

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SOLOTÜRK’TEN MUHTEŞEM GÖSTERİ

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çukurova Üniversitesinin kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında Adana'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi semalarında gerçekleştirilen gösteride SOLOTÜRK pilotu alçak uçuş yaptı. Uçuşu izleyen vatandaşlar ve öğrenciler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Pilotun gösterisi vatandaşların beğenisini topladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çukurova Üniversitesi mezunu olduğunu ve üniversitenin akademik yılı açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Törene kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

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