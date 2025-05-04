Solskjaer, Mourinho'yu geçti

Kaynak: İHA
Solskjaer, Mourinho'yu geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya rakip olduğu 6. maçta 3. galibiyetini aldı. Mourinho’nun ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Teknik adamların da büyük çekişmesine sahne olan mücadelede kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu.

6. KEZ KARŞILAŞTILAR

Solskjaer, Mourinho ile 6. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Solskjaer; Cardiff City ve Manchester United’ı çalıştırırken, Mourinho ise Chelsea ile Tottenham’ın başındaydı.

Bu akşama kadar iki teknik adamın da ikişer galibiyeti bulunuyordu. Solskjaer, siyah-beyazlıların başında kazanarak galibiyetlerde 3-2 öne geçti.
Solskjaer - Mourinho rekabetinde bir de beraberlik bulunuyor.

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