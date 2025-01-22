Solskjaer oyuncularını nasıl motive ettiğini anlattı

Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta ilk maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Takımının başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Solskjaer, harika bir başlangıç yaptıklarını belirterek, ‘’Çok iyi başladık. Harika bir başlangıç oldu. Futbolcuların savaşma ruhu ve taraftarın desteği çok iyiydi. Çok güçlü bir Bilbao’ya karşı da çok iyi bir galibiyet aldık’’ diye konuştu.

"BENİM İSTEKLERİMİ SAHAYA YANSITTIK"

Maç öncesi futbolcuları nasıl motive ettiğiyle ilgili bir soru üzerine de Solskjaer, ‘’Özgüven üzerinde çok konuştuk. Sizin takım arkadaşınız iyi hissederse, siz de iyi hissedersiniz. Bu takım kaliteli bir ekip. İnanılmaz taraftarı olan bir takım. Ayrıca takımımdan önde ve hızlı oynamalarını istedim. Forvetlerimiz ve tüm futbolcular da benim isteklerimi sahaya yansıttılar. Bugün takım olarak oynamayı gösterdiler’’ yorumunu yaptı.

"SAVAŞAN BİR TAKIM YARATACAĞIZ"

Sahada daha çok mücadele eden bir ekip olmak için çalışacaklarına dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, ‘’Daha çok savaşan ve hücumda daha etkili olan bir takım yaratmak için çok çalışacağız. İlk adımı da attık ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbolcularımızı ve rakiplerimizi de daha iyi tanımak için sabırsızlanıyorum’’ şeklinde konuştu.

"OYUNCULARI MOTİVE ETTİM"

Siyah-beyazlı teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü; ‘’Futbol aslında özgüvenle alakalı. Oyuncularımla da konuştum ve, ‘Siz iyi oyuncularsınız, sorumluluk bende’ şeklinde anlatmaya çalıştım. Beşiktaş büyük maçları kazanabilecek bir takım. Bugün alınan sonuç da benim için sürpriz değil. ‘’

"ELİMDEKİ OYUNCULARI GELİŞTİRMEK HEDEFİM"

‘Takıma takviye yapmayı düşünüyor musunuz?’ şeklindeki soruya da teknik adam, ‘’Şu an odaklandığım nokta, elimdeki oyuncuları geliştirmek. Mesela kadromuzda Alex Chamberlain var. Önceliğin, bu tarz oyuncuları geliştirmek olduğunu düşünüyorum’’ yanıtını verdi. Siyah-beyazlı taraftarların desteğiyle ilgili de teknik direktör, ‘’Beşiktaş taraftarı şerefle, adil ve savaşarak kazanan bir takım görmek istiyor. Bugün de görmek istedikleri buydu ve takım da bunu gösterdi. Futbolcularıma da, ‘Siz çabalayın, taraftar sizi sevecektir. Sorumluluk bende, ama siz çabalarsanız taraftar sizi sevecektir’ dedim’’ ifadelerini kullandı.