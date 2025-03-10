Solskjaer Süper Lig’de ilk kez kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarından zaferle ayırılırken, Antalyaspor ile ise berabere kalmıştı.

EVİNDE 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisi de sona erdi. Kartal, bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti.

Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe’de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor’la da berabere kaldı.