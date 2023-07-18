Soluk borusuna yemek kaçan genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yemeğin soluk borusunu tıkadığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Soluk borusuna yemek kaçan genç hayatını kaybetti

Olay saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Enver Musa (37), evde yemek yemeye başladı.

Bir anda soluk borusuna yemek kaçan adam yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

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Uzun süre nefessiz kalan adama sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç adam, İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Genç adam, doktorların uzun uğraşına rağmen kurtarılamadı.

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Ölüm haberini alan ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

Hastane morguna alınan adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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