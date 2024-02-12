Solunum yolları hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı

Celil Kurşun
Solunum yolları hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı
Solunum yolları hastalıklarında kullanılan katranköpüğü otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bu ürünlerden biri de, şifalı bir bitki olan katranköpüğü otudur.

KATRANKÖPÜĞÜ OTU NEDİR?

Katranköpüğü otu, çayır mantarları grubuna ait bir bitkidir. Şapkasının alt kısmı dilimli bir yapıya sahiptir.

FAYDALARI...

Katranköpüğü otunun pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Solunum sistemi hastalıklarına iyi gelir.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ödem söktürücü bir etkiye sahiptir.

Vücuttaki yara ve iltihapların iyileşmesini hızlandırır.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Solunum sistemi hastalıkları, solunum organlarında ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Solunum, yaşam için gerekli olan oksijeni almak için gerçekleştirilen fizyolojik bir işlemdir. Solunum sistemi, solunum yolları ve akciğerlerden oluşur. Solunum sistemi hastalıkları nelerdir ve nasıl tedavi edilir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

Üst solunum yolu hastalıkları, solunum yollarının üst kısmını etkileyen hastalıklardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

Alerjik rinit

Anjin

Farenjit

Grip

Larenjit

Nazal polipler

Orta kulak iltihabı

Rinit (nezle)

Sinüzit

Tonsilit (bademcik iltihabı)

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