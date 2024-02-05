Solunum yollarınızı koruyun

Prof.Dr. Azap, solunum yolu hastalıklarında, genellikle bir hastada tek virüsün bulunduğunu, hastaların yüzde 5’ten azında birden çok virüsün aynı anda görülebileceğini belirtti.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, kışın gelmesiyle birlikte artan üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili, önemli bilgiler paylaştı. Azap, Kovid-19 salgınından önce de geçerli olan, havanın soğumasıyla kapalı mekanlarda daha çok zaman harcanması, mekanların daha az hava alması gibi faktörlerin, virüslerin sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının çoğalmasına yol açtığını vurguladı…

EN ÇOK RASTLANAN HASTALIKLAR

Kış mevsiminde en çok rastlanan hastalıkların grip ve nezle olduğunu söyleyen Azap, “Bu kış, bu durum daha da ağırlaşacak. Çünkü, pandemide alınan sert önlemler yüzünden neredeyse üç yıldır toplumda yayılamayan virüslere karşı genel olarak bağışıklık düşmüş durumda. Bu yüzden çeşitli virüslerin yayılmasını ve daha çok kişinin hasta olmasını tahmin ediyorduk ve gerçekten de öyle oluyor.” diye konuştu.

DÖRT VİRÜS DAHA VAR

Prof. Azap, izleme verilerine göre, Türkiye’de Kovid-19’un yanı sıra sık görülme sırasına göre nezle virüsü (rinovirüs), nezle gibi hastalık yapan insan koronavirüsleri, Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV) ve grip (influenza) virüsünün dolaştığını bildirdi.

KESİN TANI İÇİN TEST

Prof. Dr. Azap, bu virüslerin yol açtığı enfeksiyonların belirtilerinin birbirine çok benzediğini hatırlattı ve şunları anlattı:

“Belirtilere göre ayırt etmek mümkün değil. Ama ateşsiz, genel durumu iyi, sadece çok burun akıntısı varsa büyük ihtimalle nezle virüsü, yüksek ateş, öksürük, kas ağrıları ve halsizlik varsa grip, Kovid-19, RSV’den biri olabilir diyoruz. Ama kesin tanı için test yapmak şart. Bu beş maddeden özellikle bu haftalarda yaşadığımız gibi hasta sayılarının çoğaldığı dönemlerde kapalı alanlarda maske kullanmak, ortamı iyi hava alacak şekilde havalandırmak çok önemli. Kapalı ortamda az sayıda kişinin maske kullanması, önlem için yeterli olmuyor. Çünkü, az sayıda kişinin maske kullanması, enfeksiyonların yayılmasını çok engellemiyor. Ortamdaki herkesin kullanması halinde enfeksiyonların yayılması belirgin olarak engelleniyor. Bu yüzden maske, bireysel bir seçim değil bir kural olarak yaygın şekilde kullanılmalı.”

AŞI ÇOK ÖNEMLİ

Risk gruplarının çok dikkatli olmasını isteyen Prof. Azap sözlerine şunları ekledi:

“Nezle virüsleri ve insan koronavirüslerine karşı maalesef aşı yok. RSV’ye karşı bir aşı yakında kullanıma girecek, ama henüz dünyada bu aşı da yok.En azından risk grubundaki kişilerin grip ve Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Grip aşısını altı yaş altındaki küçük çocuklar, 65 yaş üstündekiler, gebeler, bağışıklığı baskılanmış olanlar, altta yatan ciddi hastalıkları olanlar ve vücut kitle indeksi 30’un üstünde olan aşırı obezitesi bulunanlar mutlaka olmalı. Kovid-19 aşısını çocuklar dışında yine aynı gruplar hatırlatma dozlarıyla birlikte yaptırmalı.”