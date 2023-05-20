Solunum yolu enfeksiyonlarının düşmanı. Cilt bakımı için birebir

Alternatif tıpta birçok bitkinin çoğu hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Akgünlük sakızı olarak bilinen bu bitki de birçok solunum yolu enfeksiyonlarına ve cilt bakımına iyi geldiği biliniyor.

Solunum yolu enfeksiyonlarının düşmanı. Cilt bakımı için birebir

İHA’nın haberine göre; Diyetisyen Şilan Alyamaç, günlük sakızından haşlanmasıyla birlikte veya yağ halinde buharının tüketilmesi gibi farklı fonlarından yararlanılabileceğini belirtti.

Günlük ağacı adı verilen bir ağaçtan elde edilen reçinelerin faydalarının fazlasıyla olduğu söyleniyor. Öksürük başta olmak üzere mide yaraları, balgam söktürücü ve cilt bakımı gibi birçok derde deva olan günlük sakızı, yaraların da kısa sürede iyileşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Akgünlük sakızının öte yandan ödem atıcı etkisinin de olduğuna vurgu yapan Alyamaç, “Akgünlük sakızı günlük ağacından üretilen reçinenin sakız haline çevrilmesidir. Bu reçinenin haşlanması, suyunun tüketilmesi veya yağ halinde buharının tüketilmesi gibi farklı fonlarından yararlanabiliyoruz. Akgünlük sakız öksürüğe, astım, solunum yolu enfeksiyonlarına, cilt bakımına, saç bakımına ve birçok yararlı etkisi bulunmaktadır. Ödem atıcı etkisinin olduğuna dair bir takım çalışmaların da başlatıldığı bilgisi yer almaktadır” sözlerini kullandı.

Akgünlük sakızın kullanımı yönünde bilgilendirmelerde bulunan Alyamaç, “Akgünlük sakızın tüketiminde öksürüğe iyi gelmesini istiyorsak, bir tavanın içerisine 5-6 adet küçük sakızı kristalize halinde atıyoruz. Su veya yağ olmayacak şekilde üzerini nemli bir havluyla kapatmamız yeterli olacaktır. Üstünü kapattığımız an sıcağa maruz kalan sakızlar biraz daha buhar yoluyla kavrulmasını sağlayacaktır. Bu da tamamen buhara dönüşmüş anlamına geliyor. Bu şekilde havluyu kaldırıp, buharın üzerine doğru eğiliyoruz. O buharı alırken soluyabiliriz. Günde iki defa bunu öksürük için iyi olmasını istiyorsak yapabiliriz. Yağını saç ve cilt için de kullanabiliriz. Bu şekilde tüketimler uygun ve sağlıklıdır” diye konuştu.

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