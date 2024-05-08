Soma ve Amasra faciasıyla ilgili davalar hakkında flaş gelişme

Bugün görülen Soma ve Amasra’da yaşanan maden facialarına ilişkin davalar ertelendi. Soma davası 12 Eylül’e, Amasra davası ise 6 Ağustos’a ertelenirken, 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciası davasında tutuklu olan 3 sanık tahliye edildi.

14 Ekim 2022’de yaşanan ve 43 maden işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan Amasra Maden faciası davasının 7’nci duruşması Bartın Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan madenci babası “Bizim torunlarımız yetim kaldı. Torunum babasının mezarına gidip bana, “Dede, babam burada” diyor. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını yetkililerden istiyoruz versinler, cezasız kalmasın” ifadelerini kullandı.

Yürütülen soruşturmada, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklanmıştı ve 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

“TÜM SORUMLULAR HESAP VERECEK”

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yaptığı açıklamada “Amasra’da yaşanan facia göz göre göre geldi. Yönetimsizlik, liyakatsizlik, önlemsizlik yüzünden 43 madencimizi kaybettik. Facianın tüm sorumluları hak ettiği cezayı alana kadar adalet mücadelemiz sürecek” açıklamasında bulundu.

“Bazı yöneticiler ve TTK yetkililerine 16 ay sonra nihayet soruşturma izni verdiler. Soruşturma izni de ‘görevi kötüye kullanma’dan dolayı verildi.” ifadelerini kullanan Bankoğlu, burada bir kastın olduğunu ifade etti ve “Bu cinayette işçiyi insan yerine koymayan, iş güvenliğini yok sayan, denetimleri yapmayan, torpille kendi adamını işe alanların hiçbir payı yok mu? 16 ay sonra çıkan bu soruşturma iznini kabul etmiyoruz.” dedi.

“Ülkede her hafta bir Amasra, her ay bir Soma oluyor. “ diyen Bankoğlu, kader ve fıtrat diyerek bu işten sıyrılmanın mümkün olmadığını kaydetti ve “Makam araçlarınızla cenazelere gelip boy boy fotoğraf verip işin içinden sıyrılamazsınız.” dedi.