Soma yanıyor. İki mahalle tahliye edildi

Soma'daki yangın söndürme çalışmaları ise gece görüşlü helikopter desteğiyle devam etti.

Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ardından ekip sayısı çoğaltılarak 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozere mücadele devam etti.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hızla yayılan yangında alevlerin Tekeliışıklar Mahallesi'ni 2 koldan sarması sonucunda mahalle tahliye edilmişti. Havanın kararması nedeniyle ağırlıklı olarak karadan yürütülen söndürme çalışmalarına gece görüşlü bir helikopter de destek verirken bu kez Soma'nın Bayat Mahallesi tahliye edildi.

MANİSA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Soma'da devam eden yangınla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada “16 hava aracı (1 gece görüşlü helikopter), 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale devam devam edildiği belirtildi.

Açımlamada yangın nedeni ile Tekeli Işıklar Mahallesi'nde 90 evin Bayat Mahallesi'nde 150 evin tedbir amaçlı boşaltıldığı bilgisi verildi.

Diğer yandan ilçede tedbir amaçlı elektriklerin kesildiği şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Yangına 40-60 km/s bulan rüzgârın etkisi altında müdahalelerin devam ettiğini söylendi.