Soma yanıyor. İki mahalle tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Soma yanıyor. İki mahalle tahliye edildi

Manisa Soma'da dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangının yerleşim birimlerine yaklaşmasının ardından iki ilçe boşaltıldı.

Soma'daki yangın söndürme çalışmaları ise gece görüşlü helikopter desteğiyle devam etti.

81418-1.jpg

Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ardından ekip sayısı çoğaltılarak 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozere mücadele devam etti.

81418-2.jpg

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hızla yayılan yangında alevlerin Tekeliışıklar Mahallesi'ni 2 koldan sarması sonucunda mahalle tahliye edilmişti. Havanın kararması nedeniyle ağırlıklı olarak karadan yürütülen söndürme çalışmalarına gece görüşlü bir helikopter de destek verirken bu kez Soma'nın Bayat Mahallesi tahliye edildi.

81418.jpg

MANİSA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Soma'da devam eden yangınla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada “16 hava aracı (1 gece görüşlü helikopter), 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale devam devam edildiği belirtildi.

Açımlamada yangın nedeni ile Tekeli Işıklar Mahallesi'nde 90 evin Bayat Mahallesi'nde 150 evin tedbir amaçlı boşaltıldığı bilgisi verildi.

Diğer yandan ilçede tedbir amaçlı elektriklerin kesildiği şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Yangına 40-60 km/s bulan rüzgârın etkisi altında müdahalelerin devam ettiğini söylendi.

İlgili Haberler
Emeklilik başvurusu tarihine dikkat! Maaşınızı daha yüksek alabilirsiniz
Trump'ın adaylığı sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama: Korkmuyorum
Sinan Ateş cinayetinde 'Mogan Gölü' detayı: Cinayet silahını bulmak için arama yapılmış
Erdoğan’ın açıklamasına saatler kala Ali Tezel'den emekliyi yıkan açıklama
Altında bu tuzağa düşen büyük kaybedecek. İslam Memiş üzerine basa basa uyardı
Erdoğan'ın görüşme teklifine Esad'dan yanıt geldi
Son Haberler
Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Savaş bir bakıma başladı' Gündem
Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Savaş bir bakıma başladı'
Su tankına sıkışan adamın çaresizliği. Bir saat öyle bekledi Yerel Haberler
Su tankına sıkışan adamın çaresizliği. Bir saat öyle bekledi
5 yaşındaki çocuktan acı haber. Yerel Haberler
5 yaşındaki çocuktan acı haber.
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Gündem
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır?
2253 şehidimiz için 90 bin camide sela okundu Gündem
2253 şehidimiz için 90 bin camide sela okundu
Emeklilik başvurusu tarihine dikkat! Maaşınızı daha yüksek alabilirsiniz Memur ve Emekli
Emeklilik başvurusu tarihine dikkat! Maaşınızı daha yüksek alabilirsiniz