Soma'da maden kazası. 1 kişi hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, dün Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yeraltı maden ocağında iş kazası meydana geldi. Çalışma sırasında şilt arasından düşen kömür parçasının altında kalarak yaralanan Mehmet Ali Daday (26) Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali Daday, hayatını kaybetti. Olayı haber alan aile yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konuyla ilgili şirketten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "7 Haziran 2023 Çarşamba günü Soma’daki Eynez II Yer Altı Kömür İşletmemizde üretim çalışmaları esnasında bir çalışma arkadaşımız yaralanmış; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çalışma arkadaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Yaşamını yitiren ekip arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Gerçekleşen olayla ilgili incelemeler sürmekte olup, süreci yakından takip etmekteyiz" denildi.