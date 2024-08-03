Somali’de bombalı saldırı: 32 ölü

Somali Polis Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırdığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bir intihar bombacısı plajda kendini patlatırken, diğer saldırganlar otele girerek etrafa ateş açtı. Saldırının ardından güvenlik güçleri, gece boyunca saldırganlarla çatışarak durumu kontrol altına aldı.

Saldırının büyük bir kaosa yol açtığı, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü. Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Terör örgütü Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.