Somali'de oyun parkında patlama. 22 çocuk hayatını kaybetti

Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de oyun parkında patlama. 22 çocuk hayatını kaybetti

Aşağı Şabel bölgesi yetkililerinden İbrahim Malabow, basına yaptığı açıklamada, çocukların oynadığı bölgede patlama meydana geldiğini belirtti.

Malabow, burada roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı.

Patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi.

Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden Eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.

(AA)

somali-detayy-patlama.jpg

somali-patlama.jpg

Öne Çıkanlar
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu Magazin
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti Güncel
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı Güncel
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam Güncel
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti Magazin
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu Dünya
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu