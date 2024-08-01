Somali’de şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü baba ocağında toprağa verildi

İzmir Tersanesi Komutanlığı'na mensup olan ve Somali'de görev yapan Uzman Çavuş Seydi Ünlü (50), 30 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede şehit oldu.

Şehidin cenazesi, hava yoluyla Eskişehir'e, ardından baba ocağı olan Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi'ne getirildi.

Cenazeye, 90 yaşındaki annesi Saniye Ünlü, eşi Yeliz Ünlü, çocukları Nazmiye, Furkan ve Taha Ünlü ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve mahalle sakinleri katıldı.

Taziyeleri kabul eden şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken, eşi ve çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak veda etti.

Alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Kümbet Mahallesi'nde bulunan kabristana defnedildi. Ailesi, şehidi son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.