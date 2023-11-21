Somali'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Somali'de aşırı yağış ve sellerden 1,5 milyon kişinin etkilendiğini, 5 binden fazla ev de yıkıldı.

KAYNAK: AA
Somali'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, basına yaptığı açıklamada, , afet nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Somali'deki afet, Hiraan, Bakol, Bay ve Gedo bölgelerinde etkili oldu.

Sellerden çiftlik hayvanları ve tarım arazileri de etkilendi.

Şiddetli yağış ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği bidirilmişti.

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kenya, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

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