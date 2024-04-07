Somali'deki patlamada hayatını kaybeden vatandaşımız ebediyete uğurlandı

Kaynak: İHA
Somali'deki patlamada hayatını kaybeden vatandaşımız ebediyete uğurlandı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden Abdürrahim Yörük, Kayseri'de toprağa verildi.

Verenel Derneği'nin Somali'de gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleri sırasında yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden dernek çalışanı Abdürrahim Yörük, memleketinde gerçekleştirilen cenaze merasiminden sonra ebediyete uğurlandı.

Merhumun cenazesi Hulusi Akar Cami'nde kılınan ve çok sayıda Kayserilinin de iştirak ettiği cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Yörük'ün cenaze törenine eskinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, şimdinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Verenel Derneği üyeleri ve Yörük'ün yakınları katıldı.

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