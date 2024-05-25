Somer Şef aşk tatilinde

Magazin gündemine bomba gibi düşen Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşkı son hızıyla devam ediyor.

Bu aşk herkesin diline düşerken Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel’in Berlin’e tatile gittiği ortaya çıktı. Dün gece Fenerbahçe Beko-Panathinaikos’un Turkish Airlines EuroLeague yarı finalini izlemeye giden çiçeği burnunda aşıklara Somer Şef’in Avusturalya’da yaşayan oğlu Deniz Sivrioğlu’da eşlik etti.

Berlin sokakta gezen Somer Şef ve oğluna eşlik eden Ayşe Özyılmazel baba-oğlun bol bol fotoğrafını çekti. Bu paylaşımlar ailenin yazar ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel’e yeşil ışık yaktığını gösterdi.



Somer Sivrioğlu'nun çocukları Deniz ve Derin Sidney'de yaşıyor.