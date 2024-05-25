Somer Şef aşk tatilinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Somer Şef aşk tatilinde

Somer Sivrioğlu sevgilisi ve oğluyla tatile çıktı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşkı son hızıyla devam ediyor.

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Bu aşk herkesin diline düşerken Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel’in Berlin’e tatile gittiği ortaya çıktı. Dün gece Fenerbahçe Beko-Panathinaikos’un Turkish Airlines EuroLeague yarı finalini izlemeye giden çiçeği burnunda aşıklara Somer Şef’in Avusturalya’da yaşayan oğlu Deniz Sivrioğlu’da eşlik etti.

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Berlin sokakta gezen Somer Şef ve oğluna eşlik eden Ayşe Özyılmazel baba-oğlun bol bol fotoğrafını çekti. Bu paylaşımlar ailenin yazar ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel’e yeşil ışık yaktığını gösterdi.

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Somer Sivrioğlu'nun çocukları Deniz ve Derin Sidney'de yaşıyor.

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