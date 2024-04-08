Somer Şef hızlı çıktı. Ünlü isimle gizli aşk iddiası

Kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile MasterChef Türkiye yarışmasının şeflerinden Somer Sivrioğlu gece yarısı samimi şekilde kameralara yakalanmıştı. Birkaç sene önce eşi ile genç aşkı için boşanan Somer Şef'in Aslı Turanlı ile arasındaki yaş farkı da olay olmuştu.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu kendisinden tam 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile yakalandıktan bir hafta sonra başka bir aşk iddiası ile gündeme geldi.

"SADECE ARKADAŞIZ”

Gecce'nin haberine göre; ismi aşk dedikodularına karışan ikiliden Aslı Turanlı çıkan haberlerden sonra bir açıklama yaparak Sivrioğlu ile sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

TATİLİNİ İPTAL ETTİ

İddia edilene göre, Somer Sivrioğlu Yunanistan’a arkadaşları ve oğlu ile tatil yapmaya gideceği sırada tatilini iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Ayşe Özyılmazel ile bayram tatilini beraber geçirmek için İzmir’e gitti.