Somer Şef ile yakalanan genç oyuncu sessizliğini bozdu

Kaynak: Hürriyet
Somer Şef ile yakalanan genç oyuncu sessizliğini bozdu
MasterChef yarışmasının jürilerinden Somer Sivrioğlu kendisinden tam 22 yaş küçük olan oyuncu Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş kameralara yakalanmıştı. Aslı Turanlı, Somer Sivrioğlu ile aşk yaşadıkları iddialarına cevap verdi.

Somer Sivrioğlu özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz senelerde 18 senelik evliliğini noktalayan Somer Sivrioğlu son olarak genç oyuncu Aslı Turanlı ile yakalanmıştı.

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Sabah saatlerinde bir mekandan çıkıp çorbacıya giden ikili, samimi anlar yaşamıştı.

Aslı Turanlı ile Somer Sivrioğlu'nun bu görüntüleri magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Genç oyuncu sonunda sessizliğini bozdu ve aşk iddialarına cevap verdi.

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“YENİ BİRİSİ VAR”

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Aslı Turanlı, Somer Sivrioğlu ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında, “Hayatımda her şey yolunda. Keyifli giden bir şey var. O günkü kişiyle ilgili değil ama. Öyle bir şey yoktu da zaten. Başka, yeni birisi var. Yakında görürsünüz zaten.” diyerek hayatında Somer Sivrioğlu’nun değil başka birinin olduğunu açıkladı.

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