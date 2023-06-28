Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

MasterChef yarışmasının jürilerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu Katarsis programına konuk oldu. Çocukluğunu anlatan Somer Şef, üvey annesiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Ünlü ismin itirafı yürek yaktı.

Masterchef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube'da yer alan Katarsis isimli programına konuk oldu.

Somer Şef, birçok konuda itiraflarda bulunsa da en çok dikkat çeken itirafı, üvey annesiyle ilgili olandı.

Çocukluğundan bahseden ve o anlarda gözleri dolan Sivrioğlu, "Annem babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi. Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım.

Duygusallık şiddet, tabi ki ufak tefek fiziksel şiddete maruz kaldım. Öyle bir insandı kabul ediyorum yazık yani çocuk senin elinde yani daha insaflı daha vicdanlı olmak lazım. Çok zorda bir çocuk değildim ama yapmamak lazım" dedi.

Ünlü şefin bu itirafı, yürek dağladı. Pek çok kişi, "Böyle bir geçmişi olduğunu tahmin edemezdik" gibi yorumlarda bulundu.