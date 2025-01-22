Sömestir pastırmacıların yüzünü güldürdü

Kaynak: İHA
Sömestir pastırmacıların yüzünü güldürdü

Türkiye'nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açılması ve sömestir tatilinin de gelmesi ile kentte bulunan pastırmacıların işleri hareketlendi.

Türkiye'nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açılması ve sömestir tatilinin de gelmesi ile kentte bulunan pastırmacıların işleri hareketlendi.

Sömestir ve kayak sezonunun işlerin de iyi etkisi olduğunu söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, "Kayak sezonunun başlaması bizler için çok iyi oldu. Erciyes'te sömestirle birlikte kayak sezonu da açıldı. Erciyes'in Kayseri'mize çok değer kattığına inanıyorum ben. Sömestir tatilinde de bayağı yerli ve yabancı turistimiz geldi Kayseri'ye. Bu da işlerde çok iyi etki oluşturdu. Çarşımız şu anda dolup taşıyor diyebilirim. İnsan sayısı arttı, işlerimiz de çok şükür yerinde. Bu 2 haftalık sürecin bizler için çok iyi oluyor. Esnafa can suyu oluyor" dedi.

Güzel, tatilin ardından Ramazan ayının da işlerine katkısı olacağını düşündüklerini söyleyerek, "Önümüz zaten Ramazan ayı. 2 hafta sömestir tatilinden sonra da Ramazan telaşı başlayacak bizler için. Bunun da katkısı olacağını düşünüyoruz. İnşallah işlerimiz daha iyi olur. Pastırma, sucuk ve mantı artık Kayseri'nin vazgeçilmezi. Buraya kayak yapmaya gelen vatandaşlarımızı da pastırma sucuk tatmaya ve almaya bekleriz" ifadelerini kullandı.

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