Sömestrede Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

Kültür turizmi kapsamında en popüler güzergahlardan biri olan bu masalsı yolculuk, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

SEFERLER DEVAM EDİYOR

Sezonun ilk seferi 24 Aralık 2024 tarihinde başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Ankara’dan başlayarak Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden geçen tren, keyifli yolculuğunu Kars’ta tamamlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün en uzun rotalarından biri olan Ankara-Kars hattı, Avrupa'daki ilk 10 rota arasında yer alıyor ve her gün seferler düzenleniyor. Turistik Doğu Ekspresi, hem yurtiçinden hem de yurt dışından gelen gezginlerin tercih ettiği bir ulaşım aracı haline geldi.

YOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Turistik Doğu Ekspresi'ne annesiyle birlikte katılan Murat Sevimli, “Annem beni buraya karnem iyi olduğu için getirdi. Annemle birlikte tren turunda Kars’a gidiyorum. Çok beğendim. Yolculuğumuz iyi geçiyor” dedi. Tren yolculuğuna katılan Bayık çifti de, hayal ettikleri geziyi gerçekleştirebildikleri için mutlu olduklarını belirtti. Fatma Bayık, “Her şey süper. Vagonumuzu süsledik. Güzel bir yolculuk olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. Kadir Bayık ise, “Hep hayalini kuruyorduk. Düşündüğümüz bir şeydi. Bugüne nasip oldu” dedi.

ERZİNCAN’DA MOLALAR VE TURİZMİ CANLANDIRAN YOLCULAR

Erzincan’da mola veren trenin yolcularından Ebru Kurt, imkanı olan herkese bu tura katılmalarını tavsiye etti. Verilen 3 saatlik mola süresince gezginler, Erzincan’ın ünlü Girlevik Şelalesi’ni görme fırsatı buldu ve bol bol fotoğraf çekti. Yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde yüze ulaşan Turistik Doğu Ekspresi, güzergahtaki illerdeki turizmciler için de önemli bir kaynak yaratıyor.

TURİZMİ CANLANDIRAN ETKİLER

Bu tur, sadece yolcular için keyifli bir deneyim olmakla kalmıyor, aynı zamanda güzergah boyunca bulunan illerdeki turizm sektörü için de büyük bir hareketlilik sağlıyor.