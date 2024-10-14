Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı! Bu görüntüler Niğde'den

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas'ın ekim ayında çıplak gözle görülebileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından fotoğrafçılar, bu özel anı kaydetmek için gökyüzünü gözlemlemeye başladı. Özellikle 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla dikkat çeken kuyruklu yıldızı, Niğde'deki fotoğraf sanatçısı Ömer Kilit tarafından görüntülendi.

11 Ekim'den itibaren Kuzey Yarımküre'den gözlemlenebileceği , 12 Ekim'de de dünyaya en yakın mesafeden geçiş yapacağı ve en yüksek parlaklığa ulaşacağı belirtilen kuyrukluyıldız 14 Ekim'de Niğde semalarında görüntülendi. Kuyruklu yıldız gökyüzü meraklıları için büyük bir heyecan yarattı.

Ömer Kilit, tarihin en etkileyici kuyruklu yıldız geçişlerinden birine tanık olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Astrofotoğrafçıların bu tür olaylara hayatları boyunca sadece bir kez şahit olabileceğini vurgulayan Kilit, gözlem için ilk olarak ışık kirliliğinden uzak Aladağlar bölgesine gittiğini ancak burada yıldızı göremediğini ifade etti. Akşam saatlerinde evinin balkonundan gökyüzünü izlerken, yaklaşık yarım saat sonra bu özel anı yakaladığını ve hemen fotoğrafladığını söyledi. Bu anı kaydettiği için duyduğu mutluluğu da dile getirdi.