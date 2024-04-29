Son 2 yılda uçtu

Aynı şekilde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören Haziran vadeli bakır kontratı, ton başına 81.020 yuan (11.184,12 dolar) oldu. Bakır fiyatları, azalan hammadde arzı ve yatırımcıların dünyanın en büyük bakır madencisini oluşturacak potansiyel bir BHP Group-Anglo American anlaşmasına odaklanmasının etkisiyle yükseldi.

Aralık ayında büyük Cobre Panama madeninin kapanmasıyla tetiklenen bakır cevheri ve konsantresi sıkıntısı, bakır işleme ücretlerinin geçen hafta ilk kez eksiye düşmesine neden oldu. Çin’de bakır konsantresinin spot işleme ücretleri, ton başına 2,6 dolar seviyesine gerileyerek Fastmarkets’ın 2013’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu arada, BHP Group’un Anglo American için yaptığı teklif, arz endişelerini ön plana çıkardı ve fon alımlarını yoğunlaştırdı. Grup, ilk teklifinin reddedilmesinin ardından önümüzdeki haftalarda daha iyi bir teklif vermeyi düşünüyor. Ancak ANZ analistleri, dünya standartlarında sınırlı keşifler gibi devam eden zorluklar nedeniyle birleşik bir şirketin bile toplam arzı artırmasının beklenmediğini söyledi.

Fed’in 1 Mayıs’ta yapacağı politika gözden geçirmesi, bu hafta piyasaların ana odak noktasını oluştururken, yatırımcılar ABD’de enflasyonun yükselmesinin ardından faiz indirimlerinin ertelenmesini bekliyor.

Diğer metallerde ise LME alüminyum tonu 2.570 dolar seviyesinde neredeyse sabit kaldı. Nikel, %0,9 artışla 19.265 dolar’a, çinko %0,9 artışla 2.868,50 dolar’a, kurşun %0,5 artışla 2.218 dolar’a yükseldi, kalay ise %0,2 düşüşle 32.350 dolar’da kaldı.

SHFE alüminyum, %0,7 artışla ton başına 20.640 yuan, nikel %0,3 düşüşle 143.030 yuan, çinko %0,6 artışla 22.940 yuan, kurşun %0,3 artışla 17.260 yuan, kalay ise %0,7 düşüşle 259.980 yuan oldu.