Son 6 anketin sonuçları açıklandı. Hangi aday önde. İstanbul'da nefes nefese yarış

Serhat Ağa
Son 6 anketin sonuçları açıklandı. Hangi aday önde. İstanbul'da nefes nefese yarış
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde çekişmenin doruk yapacağı yer şüphesiz megakent İstanbul.. Seçimlere 36 gün kala İstanbul için yapılan anketler ne durumda? Son 6 anketin sonuçlarına göre hangi aday önde? İşte detaylar..

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere süratle ilerliyor. Yapılacak olan seçimle beraber Büyükşehir Belediye başkanları ile beraber belediyelerin meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar yeniden belirlenecek.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerden farklı olarak bu defa seçimlerde ikinci bir tur olmayacak ve Millet ittifakını oluşturan partilerin hepsi seçimlere ayrı adaylar ile katılacak. Cumhur İttifakını oluşturan partiler ise yine ittifak olarak seçimlere katılacak.

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Adaylar ve partiler büyük bir çaba içerisinde hem sahada hem de medya alanında seçim çalışmalarına devam ederken gözler 20 milyondan fazla nüfusu barındıran megakent İstanbul’a çevrilmiş durumda.

2019 yılında yapılan yerel seçimleri kazanarak İBB Başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu’nun en büyük rakibi olarak Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum olarak gözüküyor.

Peki seçimlere artık 2 aydan da az bir süre kalmışken yapılan saha anketlerinde İstanbul’da hangi aday önde gözüküyor. Son altı ankette hangi aday yarışı önde götürüyor..

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İşte yakın zamanlarda yapılmış son 6 anket ve sonuçları:

ORC ANKET

CHP / Ekrem İmamoğlu: 36,5

AKP-MHP / Murat Kurum: 37,7

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 3,6

YRP / Mehmet Altınöz: 2,9

YÖNEYLEM

CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

AKP-MHP / Murat Kurum: 32,9

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 2,8

YRP / Mehmet Altınöz: 3,6

METROPOLL Araştırma

CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,6

AKP-MHP / Murat Kurum: 38,8

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 2,9

YRP / Mehmet Altınöz: -

OPTİMAR

CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

AKP-MHP / Murat Kurum: 37,7

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 5

YRP / Mehmet Altınöz: 3

SONAR

CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,9

AKP-MHP / Murat Kurum: 41,3

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4

YRP / Mehmet Altınöz: 2,5

Di-En Araştırma

CHP / Ekrem İmamoğlu: 43,8

AKP-MHP / Murat Kurum: 38,2

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4,3

YRP / Mehmet Altınöz: 2,4

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