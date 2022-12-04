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Bakan Kasapoğlu 'Son 7 yılda kaç öğrenci intihar etti' sorusuna hala yanıt veremedi

CHP’li Antmen’in, “2015 ila 2022 yılları arasında KYGM'ye bağlı ve bağlı olmayan yurtlarda yaşanan öğrenci intiharı sayısı kaçtır” sorusuna Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yanıt veremedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:07
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Son 7 yılda kaç öğrenci intihar etti sorusuna Bakan Mehmet Kasapoğlu yanıt veremedi

Bakan Kasapoğlu 'Son 7 yılda kaç öğrenci intihar etti' sorusuna hala yanıt veremedi
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Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYGM) bağlı yurtlarda 2022 yılında kalan Halil Gülcan 11 Mayıs’ta, Muhammed Emre Kandemir 21 Mayıs’ta, Muhammed Kaya ise 10 Haziran’da intihar etmişti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yaşanan intiharları Meclis gündemine taşıdı. Antmen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi verildi.

CHP’li Antmen, söz konusu önergede, Kasapoğlu’na, “2015 ila 2022 yılları arasında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYGM) bağlı ve bağlı olmayan yurtlarda yaşanan öğrenci intiharı sayısı kaçtır? Bunların sonuçları nedir? Bunların kaçı erkek, kaçı kız öğrencidir? Bahsi geçen intihar vakalarının akıbetleri nedir? Bunlar hangi il ve yurtlarda yaşanmıştır? Olayla ilgili bakanlık olarak ne tür idari işlemler yapılmış, hangi hukuki süreçler başlatılmıştır? Bunların sonuçları nedir?” sorularını yöneltti.

22 Eylül’de verilen soru önergesine Kasapoğlu, 15 Kasım’da yanıt verdi. 

VERİLERİ PAYLAŞMAYAN BAKANDAN ‘NİTELİKLİ ÇALIŞMA’ SAVUNMASI

Cumhuriyet.com.tr’nin ulaştığı yanıtta; Bakan Kasapoğlu, öğrenci intiharlarına ilişkin verileri paylaşmadı. Kasapoğlu, “Gençlerimizin ruhsal iyi olma haline destek vermek amacıyla, Bakanlığımız uzmanlarından oluşan psikososyal destek ekipleri pek çok nitelikli çalışma yapmaktadır” ifadelerini kullandı.


CHP’li Antmen’in “İntiharlara ilişkin bakanlık ne yapmıştır” sorusuna Kasapoğlu, “Bakanlığımız yurtlarında meydana gelen elim hadiselerin sebepleri ile ilgili olarak Bakanlığımızca gerekli inceleme ve işlemler yapılmaktadır” dedi.

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