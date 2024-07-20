Son anda boğulmaktan kurtuldular

Olay, Çarşamba ilçesi Costal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren E.T. (35) ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki bir çocuk akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan bu iki kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü.

E.T. Samsun Gazi Devlet Hastanesine, 15 yaşındaki çocuk ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Deniz polisi, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki dalgalar ve güçlü akıntılar nedeniyle vatandaşları denizden çıkmaları konusunda uyardı.