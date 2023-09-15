Son anda geldiler. Arabanın üstündeki kadın çaresizce ölümü bekliyordu

İspanya’nın Zaragoza kentini sel vurdu. Yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış sele neden oldu.

Çok sayıda kişi sel sularında mahsur kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Barselona ile Zaragoza arasındaki tren trafiği bir süreliğine askıya alınırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentteki ulaşım ise felç oldu.

ARACIN ÜZERİNDE YARDIM BEKLEDİ

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bir kişi, sel sularının ortasında aracın üzerine çıkarak yardım bekledi

İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile araç üstündeki kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı.

O anlar sosyal medyada viral oldu.