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Newcastle United son dakikada galibiyetle ayrıldı

Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United, Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 19:36
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Son anda zirveye tutundu: Isak ile Newcastle güldü

Newcastle United son dakikada galibiyetle ayrıldı
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Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United, Fulham'ı konuk etti.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 1-0 kazanırken, galibiyet golü 89. dakikada İsveçli golcü Alexander Isak'ın golüyle geldi.

Bu sonuçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça yükselten Newcastle United 38 puana ulaşırken, Fulham 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşırken, Fulham evinde Tottenham'ı ağırlayacak.

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