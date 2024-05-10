Son anket çok konuşulacak! İktidar medyası AKP’ye neden oy verilmediğini yazdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son anket çok konuşulacak! İktidar medyası AKP’ye neden oy verilmediğini yazdı
Son seçimlerde büyük hezimet yaşayan AKP geniş katılımlı bir anket yaptırarak, “AKP’ye neden vermediniz?” sorusuna yanıt aradı.

31 Mart yerel seçim sonuçlarının yankıları sürüyor. CHP’nin birinci parti, AKP’nin ise ikinci olarak çıkmasının nedenleri üzerinde geniş katılımlı bir anket çalışması yapıldı.

Ankette, CHP ve diğer partilere giden oyların yanı sıra, sandığa gitmeyen seçmenlerin de nabzı tutuldu. AKP kaynakları, oy kaybında yüzde 50’nin üzerinde bir oranla ekonomi başlığı altında hayat pahalılığı, emekliler ve kira fiyatları gibi sebepler sıralandığını kaydetti. Ekonomiden sonraki en önemli gerekçe ise AKP’nin ‘halktan kopması’ gösterildi.

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“VATANDAŞ BİZDEN NE BEKLİYOR”

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; parti kurmayları “Seçim sonuçlarıyla ilgili veriler toplanmaya devam ediyor. Bir anlamda vatandaşın bizden beklentilerini net olarak ortaya çıkarmak istiyoruz. SETA bir çalışma yapıyor, teşkilatlardan ve milletvekillerinden gelen rapor ve öneriler de alınıyor. Vatandaş bizden ne bekliyor? Her yönüyle bakıyoruz. Bu tespitler partinin bundan sonraki yol haritasına etkili olacak. Yeni bir program, yeni bir hikâye ortaya çıkarılacak” değerlendirmesini yaptı.

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“AKP’DE OY KAYBI DEVAM EDİYOR”

AKP’nin seçmen tabanındaki oy kaymalarının henüz durmadığını, seçimden sonra küçük de olsa oy oranlarında gerilemenin devam ettiğini belirten iktidar kaynakları, mevcut durumda CHP’nin birinci parti olma özelliğini sürdürdüğüne de dikkat çekti.

“PARTİ POLİTİKASI DA DEĞİŞMELİ”

AKP’deki önemli isimlerin ortak görüşünün ise “Kişilerin değişimi yeterli olmaz. Politikalar değişmezse, bir dahaki seçimde de benzer sonuçlarla karşılaşılır” şeklinde olduğu iddia edildi.

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