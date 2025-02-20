Son anket iki tarafı da şoka uğratacak! Erdoğan'ın işi zor. Muhalefete de mesaj var

Hbs Araştırma, şubat ayı Türkiye gündem araştırması anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket, 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşti.

Açık uçlu olarak, 'önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun da yöneltildiği ankete göre, olası adayların oy oranları şöyle:

Cemal Enginyurt’un son anketi olay oldu

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,4

Mansur Yavaş yüzde 28,6

Ekrem İmamoğlu yüzde 22,7

Selahattin Demirtaş yüzde 4

Ümit Özdağ yüzde 3,4