Son anket iki tarafı da şoka uğratacak! Erdoğan'ın işi zor. Muhalefete de mesaj var

Kaynak: Haber Merkezi
Son anket iki tarafı da şoka uğratacak! Erdoğan'ın işi zor. Muhalefete de mesaj var

Hbs Araştırma şirketinin yaptığı son anket çalışmasına göre, olası cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ilk sırada yer alırken muhalefet adaylarının oy toplamı yüzde 60 civarına ulaşıyor.

Hbs Araştırma, şubat ayı Türkiye gündem araştırması anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket, 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşti.

Açık uçlu olarak, 'önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun da yöneltildiği ankete göre, olası adayların oy oranları şöyle:

Cemal Enginyurt’un son anketi olay olduCemal Enginyurt’un son anketi olay oldu

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,4

Mansur Yavaş yüzde 28,6

Ekrem İmamoğlu yüzde 22,7

Selahattin Demirtaş yüzde 4

Ümit Özdağ yüzde 3,4

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