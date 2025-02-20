Son anket iki tarafı da şoka uğratacak! Erdoğan'ın işi zor. Muhalefete de mesaj var

Hbs Araştırma, şubat ayı Türkiye gündem araştırması anketinin sonuçlarını açıkladı.
Anket, 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşti.
Açık uçlu olarak, 'önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun da yöneltildiği ankete göre, olası adayların oy oranları şöyle:
Cemal Enginyurt’un son anketi olay oldu
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,4
Mansur Yavaş yüzde 28,6
Ekrem İmamoğlu yüzde 22,7
Selahattin Demirtaş yüzde 4
Ümit Özdağ yüzde 3,4
Şubat ayı Türkiye gündem araştırması(ucu açık soruldu) abone özel çalışması 3.200 seçmen yüz yüze görüşme. pic.twitter.com/nmv709te9Q— Hbs Araştırma Şirketi (@Hbs_arastirma) February 20, 2025