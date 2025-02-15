Son ankette bir isim sürpriz yaptı! Kimse tahmin etmiyordu…

TBBM’nin en çalışkan milletvekilleri anketinde sürpriz bir isim dikkat çekti. Ankette vatandaş en çalışkan vekil olarak CHP’li Veli Ağbaba'yı seçti.

EN ÇALIŞKAN SİYASETÇİLER SEÇİLDİ

ORC anketin Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Şubat 2025 Siyaset Enleri Raporu, ‘TBBM’nin en çalışkan milletvekilleri’ çalısmasında, bu ayın öne çıkan ilk 15 ismin önde olan sürpriz bir isim dikkat çekti.

CHP’Lİ VEKİLLER BEĞENİLİYOR

44 ilde, 5920 katılımcı ile10-13 Şubat tarihlerinde yapılan anket çalışmasında CHP’den 8 AKP’den 3, MHP’den 2 ve İYİ Parti’den 2 vekil listede yer aldı. Vekillerde ilk sırada CHP’li Veli Ağbaba yer alırken, ardından İYİ Parti Turhan Çömez ve CHP Cemal Enginyurt takip etti.

Ankette çıkan sonuçlar sırasıyla şu şekilde;

CHP Veli Ağbaba: Yüzde 19.5

İYİ Parti Turhan Çömez: Yüzde 18.7

CHP Cemal Enginyurt: Yüzde 17.4

CHP Ali Mahir Başarır: Yüzde 17.1

AKP Hüseyin Yayman: Yüzde 15.3

CHP Mustafa Sarıgül: Yüzde 14.0

MHP Sermet Atay: Yüzde 13.8

AKP Kürşad Zorlu: Yüzde 12.2

CHP Umut Akdoğan: Yüzde 11.7

AKP Osman Gökçek: Yüzde 11.3

MHP Semih Işıkver: Yüzde 10.5

CHP Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 10.2

CHP Salih Uzun: Yüzde 9.6

İYİ Parti Rıdvan Uz: Yüzde 7.5

CHP Sezgin Tanrıkulu: Yüzde 7.1