Son ankette bir partiden sürpriz çıkış

Siyaset gündeminde son yaşanan hadiseler sonrasında seçmenin oy tercihlerindeki değişiklikler merak ediliyor. Özdemir Araştırma’nın 30 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında yapığı ankette dikkat çeken noktalardan biri Anahtar Parti’nin 2,4 oy ortalamasına gelmesi olurken, CHP’nin 30,7 oy oranı ile birinci parti olduğu görüldü.

Özdemir Araştırma, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında 2 bin 7 kişiyle gerçekleştirdiği genel seçim anket verilerini paylaştı.

ANAHTAR PARTİ’DEN ŞOK ÇIKIŞ

Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ sonrası oy oranlarda düşüş görülürken, milliyetçi diğer partilerin oy oranlarında artış gözlemlendi. Ankette, Anahtar Parti yüzde 2,4 ile 1,3 oy oranı alan TİP’i geride bıraktığı görüldü. Ayrıca MHP 9,4, İYİ Parti 5,2 ve Zafer Parti 4,3 oy oranı aldı.

CHP AKP’NİN ÖNÜNDE

CHP ve AKP arasındaki yarışta ise bir partinin farkı açtığı görüldü. Kayyum atamaları, ekonomik sıkıntılar ve son yaşanan siyasi olaylar ile beraber ankette CHP 30,7 oy oranına ulaşarak ilk sırada yer aldı. AKP ise ikinci parti konumunda 27,4 oranda olduğu kaydedildi. DEM Parti’nin ise 11.0 oy oranına ulaştığı görüldü.

Önceki seçim anketine göre; CHP 0,3, AKP, 1,1 ve Zafer Partisi’nin 1,1 oy artırdığı görüldü. DEM -1,2, MHP -0,5, YRP -0,8, İYİ Parti'de ise -0,6, oy düşüşü oldu.

İşte Kasım ayı seçim anketi tablosu;