Son ankette bir partiden sürpriz çıkış! Kimse bu kadarını beklemiyordu…

Ünlü yazar Can Coşkun, Bulgu Araştırma’nın sıcağı sıcağına yaptığı anketi köşesinde paylaştı. Ankette CHP yüzde 28 ile önde olduğu görülürken, AKP ise yüzde 27,5 ile takip ettiği görüldü. Ancak ankette sürpriz bir çıkış yapan İYİ Parti, MHP’yi de geçerek yüzde 7.8 bandında oy aldığı görüldü.

ÜNLÜ YAZAR SICAĞI SICAĞINA ANKETİ PAYLAŞTI

Siyasette son yaşanan tutuklamalar ile dengeler değişmeye başladı. Ünlü yazar Can Coşkun, Bulgu Araştırma’nın sıcağı sıcağına yaptığı anketi köşesinde paylaştı. 26 bölgede bin 837 kişiyle yapılan bir anket, 21-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

CHP VE AKP YARIŞI KIZIŞTI

İmamoğlu’nun tutuklanmasından 3 aya aşkın süre geçerken anketlerde CHP’nin üstünlüğü devam ediyor. CHP yüzde 28 ile birinci parti konumunda yer aldı. AKP ise hemen ensesinde CHP’yi takip ediyor. AKP yüzde 27.5 puan ile CHP’yi takip ediyor.

İYİ PARTİ'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Ankette dikkat çeken detay ise İYİ Parti’nin sürpriz çıkışı oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 7.8 aldığı görülürken hemen arkasından MHP’nin 5.9 bandında oy aldığı kaydedildi. Zafer Partisi ise yüzde 2 bandında çıktı. DEM Parti ise yüzde 8 aldı.

KARARSIZLAR DA FAZLA ÇIKTI

Ancak ankette kararsızların yüzde 16.2 bandında çıkması da dikkat çeken noktalarda bir diğeri oldu.