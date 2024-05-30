Son ankette bomba değişim. Partilerin oy oranı yine değişti

Asal Araştırma, 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Yerel seçimlerde yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Asal Araştırma'nın son anketinde de birinci parti olarak öne çıktı.

Ankete katılanlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Kararsızlar, oy kullanmayacaklar ve cevapsız kalanlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde:

CHP : %31.5

AKP : %30.6

MHP : %10.1

DEM Parti : %9.6

Yeniden Refah : %5.7

İYİ Parti : %3.9

Zafer Partisi : %3.2

Türkiye İşçi Partisi : %1.6

Diğer: %3.8

CHP YILLAR SONRA BİRİNCİ PARTİ

CHP, 47 yıl sonra 31 Mart yerel seçimlerinden ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktı. AKP ise kurulduğu 2001'den tarihinden bu yana ilk kez, ikinci parti konumuna düştü.

Partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında, CHP, yüzde 37.7, AKP yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 6.2, DEM Parti yüzde 5,62, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8, Zafer Partisi %1,65 oy aldı.