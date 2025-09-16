Son ankette büyük sürpriz! Tahminler altüst oldu...

Siyasette son yaşanan gelişmelerin ardından gelen son anket verisinde AKP’nin yüzde 30 altında düşerek eridiği görüldü. Ankete göre; CHP yüzde 32,5 bandında olurken, AKP yüzde 29,9 oranına gerileyerek ikinci parti oldu.

SİYASETTE DENGELER DEĞİŞİYOR

ORC Araştırma’nın son açıkladığı Eylül ayı anketinde CHP birinci sırada konumlandı. AKP'nin oylarında ise ciddi erime görüldü. CHP'li Belediyelere operasyonları ve üstüne CHP’ye kayyum olayının konuşulmasının ardından son anket verilerinde ciddi oranda değişimler yaşandı.

12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı Eylül ayı genel seçim anketinin sonucunu paylaşan ORC Araştırma, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu vatandaşlara iletti.

AKP ERİYOR

26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdiği ankette; CHP yüzde 32,5 ile birinci parti konumunda yer aldı. CHP aradaki farkı ise açmaya devam ediyor. AKP ise ciddi bir oy kaybı yaşadı. Yüzde 30 bandına düşmeyen AKP, yüzde 29,9 ile eridiği görüldü.

Yapılan anket sonuçlarının tamamı ise şu şekilde;

CHP: yüzde 32.5

AKP: yüzde 29.9

DEM: yüzde 7.9

MHP: yüzde 7.5

İYİ Parti: yüzde 5.9

Zafer Partisi: yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,9

Yerli ve Milli Parti: yüzde 2,3

Saadet Partisi: yüzde 1.9

Anahtar Parti: yüzde 1.8

Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.6

Diğer: yüzde 2.2