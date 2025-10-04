Son ankette herkes ters köşe oldu! Saray’ın koridorlarında bu sonuçlar konuşuluyor…

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği soykırımı ise devam ediyor. İktidarın İsrail’e karşı uyguladığı politikalar ise son dönemde vatandaşlar tarafından eleştirilmeye başlandı. Usta gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında iktidarı üzecek anket verilerini paylaştı.

“HÜKÜMETİN GAZZE POLİTİKASI”

Kamuoyu duygularında son 2 ayda en büyük değişme, “Hükümetin Gazze politikası” konusunda olduğunu aktaran Özkök, “Buna göre Türk halkının yüzde 66.7’si “İktidarın Gazze politikasını başarısız buluyor…” Başarılı bulanların oranı ise yüzde 23.9’da kalmış” dedi.

2 AY İÇİNDE 6 PUAN YÜKSELMİŞ

Daha ilginç veriyi de paylaşan Özkök, “Gazze politikasını başarısız bulanların oranı Ağustos’tan bu yana, yani 2 ay içinde 6 puandan fazla yükselmiş. Bu oran Ağustos’ta yüzde 60.4’müş…” ifadelerini kullandı.

AKP VE MHP’LİLERDE İKTİDARI BAŞARISIZ BULUYOR

Özkök bu oranın AKP ve MHP seçmenine yansımasını ise şu şekilde aktardı:

“AKP seçmeninin yüzde 38.7’si, MHP’nin ise yüzde 47.7’si de uygulanan politikayı başarısız buluyor. Bu sonuç bana iktidar açısından büyük bir hezimet olarak göründü. Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye değil bütün dünyada çok büyük gayretle ve cesaretle yürüttüğü bir politikaydı bu”