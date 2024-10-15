Son ankette şok sonuçlar! Çarpıcı Cumhur İttifakı detayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son ankette şok sonuçlar! Çarpıcı Cumhur İttifakı detayı

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından "Türkiye güvenilir bir ülke mi?" sorusu altında gerçekleştirilen anketin sonucunu açıkladı. Ankette, Cumhur İttifakı detayı dikkat çekti.

Son günlerde Türkiye’de artan kadınlara yönelik şiddet vakaları ve suç geçmişi olan çete üyelerinin sokaklarda serbestçe dolaşması, toplumda güvenlik endişelerini derinleştiriyor. Metropoll Araştırma'nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, bu duruma ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Sencar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Seçmenlerin yarısından fazlası Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Anket sonuçları, halkın %58,5'inin Türkiye’de güvenli bir ortamda yaşamadığını düşündüğünü gösteriyor. Katılımcıların yalnızca %39,1’i ülkenin güvenli olduğunu belirtirken, %2,4’ü bu konuda fikrinin olmadığını ifade etti. Eylül 2023’e göre güvenlik algısında belirgin bir düşüş yaşandığı dikkat çekiyor; geçen yıl bu oran %55,2 seviyesindeydi.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİNİN YARISINDAN FAZLASI GÜVENİYOR

Anket sonuçları, siyasi parti bazında da ilginç bir tablo sunuyor. AKP seçmenlerinin %61’i Türkiye'nin güvenli olduğuna inanırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenlerinde bu oran %17,7’ye kadar düşüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmenlerinin %60,6'sı güvenli bir ülke algısına sahipken, İYİ Parti seçmenlerinde bu oran %14’e geriliyor.

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