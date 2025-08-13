Son ankette sürpriz sonuçlar… Devlet Bahçeli’nin bile fikrini değiştirmiş

CHP’nin İmamoğlu davasının TRT’den canlı yayınlanması için yaptığı çağrıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek verirken son olarak “soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından önceliğimiz olmalıdır” çıkışı gelmişti. Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, Bahçeli’nin fikrinin değişmesini anket verisine bağladı. Özkök, “Bahçeli’nin yargı çıkışının arkasında Temmuzdaki 3 dramatik değişme rakamı var” dedi.

BAHÇELİ'DEN TRT VE YARGI ÇIKIŞI

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması talebine geçtiğimiz aylarda yanıt olarak, 'Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz,' ifadelerini kullandı. Son olarak Bahçeli, yeniden yargı çıkışında bulunarak, "Adli tatilin bitimiyle beraber yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesinkes sonlandırılması, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından önceliğimiz olmalıdır” demişti.

EN BÜYÜK SORUN ADALET

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, Devlet Bahçeli’nin fikir değişikliğinin nedenini Panorama anketten gelen veriler olduğunu yazdı. Özkök, 19 Mart’ta seçilmiş belediye bakanlarına karşı yürütülen yargı operasyonunundan sonra araştırmaların çoğunda “Türkiye’nin en büyük sorunu” sorusunda 2 numaraya “Adalet” yerleştiğini açıkladı.

ÖZKÖK: KAMUOYU GÖZÜNDE BU DAVALAR DAHA BUGÜNDEN KAYBEDİLMİŞ DURUMDA

Adalet bakanını başarılı bulanlar Haziran’da zaten yüzde 26 gibi düşük bir noktadayken, Temmuz’da bu oran 3 puan daha düşerek yüzde 23’e indiğini Özkök söyledi. Özkök, “kamuoyu gözünde bu davalar daha bugünden kaybedilmiş durumda” dedi.

"BAHÇELİ’NİN DE BU ANKET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Özkök en önemli soru olan İmamoğlu ve arkadaşlarının duruşmalarının TRT’de yayınlanması” fikrinde doğru bulanların oranının değiştiğini söyledi. Özkök, Yüzde 77 oranında vatandaşın davaların TRT’de yayınlanması istediğini belirtti. Özkök, “En ciddiye alınan anket şirketlerinden biri Panaroma. Yani Devlet Bahçeli’nin de bu anket sonuçları hakkında bilgilendirildiğini tahmin ediyorum. O nedenle Adalet ve Yargı ile ilgili yaptığı bu uyarının adresi AKP’dir” ifadelerini kullandı.