Son anketten bir lidere iyi bir lidere kötü haber!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anketten bir lidere iyi bir lidere kötü haber!

MetroPOLL Araştırma'nın Genel Müdürü Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlerini yapış tarzına dair görev onayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda bir lidere iyi haber gelirken, bir lidere de kötü haber geldi.

MetroPOLL Araştırma'nın yöneticisi Özer Sencar, 'Siyasi Liderlerin Görev Onayı' başlıklı yeni araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

11-18 Mayıs tarihleri arasında bin 700 katılımcıyla gerçekleştirilen anket, Türkiye’nin siyasi liderlerinin kamuoyundaki algısına dair çarpıcı veriler ortaya koydu.

Ankette katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını, Özgür Özel'in ise ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 39.6 olarak kaydedildi. Bu oran, Nisan ayında yüzde 41, Şubat ayında ise yüzde 44.8 seviyesindeydi. Veriler, Erdoğan'ın görev onayında belirgin bir düşüşe işaret etti.

Öte yandan, CHP Lideri Özgür Özel'in görev onayında artış yaşandı. Mayıs ayı anketinde katılımcıların yüzde 55.7'si Özel'in görev yapışını onayladığını belirtti. Nisan ayında bu oran yüzde 51.9, Şubat ayında ise yüzde 48.8 olarak ölçülmüştü.

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Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Erdoğan ve Özel’in “Görev Onayı” değerlerinde son üç ayda meydana gelen değişim çok çarpıcı. Özellikle CHP’nin oy oranında artış olmamasına rağmen Özel’in görev onayı ve popülaritesinin artması dikkatle gözlenmesi ve araştırılması gereken bir konu olabilir'' ifadelerini kullandı.

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