Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu

Yeni vergi borcu yapılandırma paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları gibi pek çok borcu kapsayan vergi borç yapılandırma kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'ten çıkması beklenen vergi affıyla ilgili başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılabileceğini ve mayıs ayında taksit ödemelerine başlanabileceğini söyledi.

PAKETE İLİŞKİN DETAYLARI AÇIKLADI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'in çalışmalara yeniden başlamasıyla SGK borçları, vergi cezaları, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçişleri, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları faizlerinin silinmesini kapsayacak vergi affı konusu da tekrar gündeme geldi.

AKP'li Elitaş vergi affı paketine ilişkin detayları açıkladı. Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne verilecek önergelerle deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Deprem bölgesindekilerin 'Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, deprem bölgesindeki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında yapılacak. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut."