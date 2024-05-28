Son bir yılda 190 bin kişide daha görüldü! Ekonomik dalga ilk onlara vuruyor

DİSK Araştırma Dairesi'nden çarpıcı veriler ortaya çıktı. Son bir yılda 190 bin kişi yoksullaştı, yoksulluk oranı %21,7'ye yükseldi. Türkiye'de çalışanların %15'i yoksul.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 13.110 dolar olurken, gelir dağılımı eşitsizliği AB ortalamasının üzerinde. En düşük asgari ücrete sahip üçüncü Avrupa ülkesi Türkiye'de, asgari ücret 450 Euro'ya denk geliyor. Yoksul çocuk oranı %31,3, ciddi maddi yoksunluk içinde olan çocukların oranı ise %33,3. Her 10 çocuktan 3'ü yoksul.

ÇALIŞANLARIN %15'İ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA

Eurostat verilerine göre, AB'de çalışan yoksulluğunun en yüksek olduğu ülke Türkiye. Türkiye'yi İspanya ve Slovenya takip ediyor. Yıllık iş gelirleri en yüksek grup işverenler, en düşük gelir grubunda ise yevmiyeli çalışanlar yer alıyor. Maddi yoksunluk oranı bir yılda %26,4'ten %28,4'e yükseldi. Son 4 yılda en az 3 yıl yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı (%14) arttı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski en çok kadınları ve çocukları etkiliyor. Her 10 kadından 4'ü yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. Türkiye'de her iki kişiden biri borçlu. Borçluluk arttıkça tüketici kredilerine başvuru ve kredi kartı kullanımı da artıyor. Tüketici kredilerinin tutarı bir yılda %22, kredi kartı kullanımı ise %59 arttı.

RAPORDAKİ ÖNEMLİ MADDELER ŞÖYLE SIRALANDI: