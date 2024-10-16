Son Dakika: 4 ilde okullar tatil edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika: 4 ilde okullar tatil edildi

Malatya'da gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa'da okulların tatil edildiği valilikler tarafından açıklandı.

Malatya'da gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa'da okulların tatil edildiği valilikler tarafından açıklandı.

MALATYA'DA BÜYÜK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde oldu. Yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.

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MALATYA, ELAZIĞ, ADIYAMAN VE ŞANLIURFA'DA OKULLARA 1 GÜN ARA

Valiliklerden de açıklamalar geliyor. Malatya Valiliği kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluk durumun olmadığını, saha taramalarına devam edildiği belirtilirken, okullara bir gün ara verildiğini açıkladı.

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Aynı şekilde depremi şiddetli şekilde hisseden Elazığ'da da valilik tarafından açıklama yapıldı. Deprem sebebiyle Elazığ'da okullara 1 gün ara verildi.

Son olarak Şanlıurfa ve Adıyaman valiliği tarafından okulların tatil edildiği açıklandı. 4 ilde okullara ara verilmiş oldu.

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