Son dakika... Malatya'da şiddetli deprem! 3 ilde hissedildi (16 Ekim 2024)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.46’da meydana geldi.

Yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.

Deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'daki illerde de hissedildi.

İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Kale merkezli 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BELEDİYE BAŞKANI ER: ARKADAŞLAR SAHADALAR

Malatya Belediye Başkanı Sami Er depreme ilişkin, 'Arkadaşlar sahadalar. Bir panik var, gelen herhangi bir olumsuz haber yok. Şu anda araştırıyoruz. Bir ihbar yok. Can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar gelmedi. Arkadaşlarımız da sahadalar. Ben kriz merkezine geliyordum zaten, yoldayken hissettim" dedi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi.