Son dakika... 29 şehidin sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Şehit verdiğimiz eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılım gösteren ve Kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"29 ŞEHİDİN SORUMLUSU TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulunan Yerlikaya,

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Kararlıyız Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz. Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda; Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu Terörist Etkisiz Hale Getirildi Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin; güvenlik görevlisi ile vatandaşın şehit edildiği, güvenlik görevlisi sivil vatandaşın yaralandığı toplam eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.

2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak’a yapılan DNA testi sonucu “GÜRZ-7” operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.