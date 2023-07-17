Son Dakika… 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK'nın adli ve idari yargı kararnamesi ile 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi.

KAYNAK: ANKA
Son Dakika… 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, beklenen 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi bugün yayınlandı. Söz konusu kararnameye göre; 3 bin 36 adli hakim ve savcı ile 387 idari hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hâkim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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