Son dakika.. Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görülen Kobani Davasında Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verildi. HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanısıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu toplam 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda bugün karar duruşması görüldü.

Dava görüldükten sonra sanıklar hakkında verilen kararlar şöyle oldu:

Mahkeme heyeti kararları açıklıyor...

-Selahattin Demirtaş hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası

-Ali Ürküt 13 yıl 4 ay hapis cezası

-Alp Altınörs 22 yıl 6 ay hapis cezası

ALTAN TAN BERAAT ETTİ

Kobani Davası kapsamında yargılanan Altan Tan hakkında beraat kararı verildi.

AYHAN BİLGEN BERAAT ETTİ

Dava kapsamında Ayhan Bilgen hakkında beraat kararı verildi.

-Ayla Akat 9 yıl hapis cezası ve yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye kararı verildi.

-Nazmi Gür hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AYSEL TUĞLUK BERAAT ETTİ

-Aysel Tuğluk'un beraatine karar verildi. Tuğluk sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilmişti.

-Berfin Özgür ve Bircan Yorulmaz hakkında beraat kararı verildi.

-Can Memiş hakkında beraat kararı verildi.

-Dilek Yağlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 16 yıl hapis cezası verildi.

-Aynur Aşan hakkında 9 yıl hapis cezası

-Beyza Üstün hakkında beraat kararı verildi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL HAPİS CEZASI

-Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yüksekdağ'ın cezaları çeşitli suçlar nedeniyle 30 yıl 3 ay olarak verildi.

GÜLTEN KIŞANAK 12 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

-Gülten Kışanak hakkında örgüt üyeliğinden dolayı 12 hapis cezası ve tahliye kararı verildi.

-Gülfer Akkaya ve Gülser Yıldırım Hakkında tahliye kararı Verildi

-İbrahim Binici Hakkında Tahliye Kararı Verildi.

-İsmail Şengül hakkında 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

-Meryem Adıbelli 9 yıl hapis cezası verildi.

-Sabahat Tuncel hakkında 12 yıl hapis cezası ve tahliye kararı verildi.

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