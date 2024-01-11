Son dakika.. Aile Bakanı'ndan kayıp çocuk açıklaması

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depreminin ardından kayıp çocukların olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada 1912 çocuktan bir tanesinin bile kayıp olmadığını açıklayarak iddiaları reddetti.

Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aile Bakanı Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde çocukların kaybolduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Depremde yakınlarını yitiren çocuklar hakkında ilk günden itibaren kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini ifade eden Göktaş, bin 912 çocuğun bir tanesinin bile kayıp olmadığını söyledi.

Göktaş’ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: "Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, "Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı.”