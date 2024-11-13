Antalya'da bir evde İranlı 3 kardeş ölü bulundu

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeş 3 genç ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesindeki olay Güzeloba Mahallesi 2384 Sokaktaki bir sitenin 8 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. 3 İranlı kardeşten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yakın bir tarihte daireyi kiralayan ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polisler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.