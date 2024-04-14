Son dakika... Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Antalya’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası ile ilgili görülen mahkemede aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulundu.

"5 KİŞİ TUTUKLANDI"

Tunç, yaptığı açıklamada,

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 31 Mart'ta seçildiğini, daha önce Kepez'in AKP'de olduğunu, Kocagöz'ün 2023 yılının sonunda teleferiğin bağlı olduğu ANET’ten istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, teleferiğin Kocagöz’ün istifasından sonra 3 kez denetimden geçtiğini de belirtti.

"MESUT KOCAĞÖZ TELEFERİĞİN BAĞLI OLDUĞU ANET'TEN 2023 YILI SONUNDA İSTİFA ETTİ"

Yarkadaş, sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada,

"Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili olarak CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı. Kocagöz, 31 Mart’ta başkan seçilmişti.

Kepez Belediyesi, seçim öncesi AK PARTİ tarafından yönetiliyordu. Kocagöz, 2023 yılının sonunda teleferiğin bağlı olduğu ANET’ten istifa etmişti.

Edinilen bilgiye göre, teleferik Kocagöz’ün istifasının ardından 3 kez denetimden geçti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Tünektepe Teleferik Tesisi’nde bir teleferik çöktü. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yaşanan kaza sonrası bölgede çok sayıda ekiple kurtarma çalışması başlatıldı. 23 saat süren kurtarma operasyonuyla havada mahsur kalan diğer teleferiklerdeki kişilerin tamamı kurtarıldı.

12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün görülen mahkemede aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ünde bulunduğu 13 şüpheliden 5’i tutuklandı.